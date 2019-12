Dainik Bhaskar Dec 10, 2019, 12:57 PM IST

टीवी डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल महेन्द्र सिंह धोनी इंडियन टेलीविजन पर नई पारी शुरू करने वाले हैं।धोनी अपनी प्रोडक्शन कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टूडियो नैक्स्ट के साथ मिलकर अशोक चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं की प्रेरक कहानियों की श्रंखला लेकर आ रहे हैं।

Some stories are meant to move hearts. With @msdhoni, we strive to tell some of the greatest stories of valor and courage that India has heard from the heroes themselves! Stay tuned for more updates. #DhoniXStudioNEXT @001Danish @Indranil1601 pic.twitter.com/hgrDshy4F6