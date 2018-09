इंडियन टीवी इंडस्ट्री के सबसे महंगे सेट्स में से एक पर लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हो गया राख

एंटरटेनमेंट डेस्क. उमरगांव, गुजरात में अपकमिंग टीवी सीरियल 'राधा-कृष्ण' के सेट पर भीषण आग लग गई। ये घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। हालांकि, इस आग से कोई घायल तो नहीं हुआ लेकिन प्रोड्यूसर को बड़ा नुकसान हुआ है। सूत्रों के अनुसार, मेकर्स ने उमरगांव में वृंदावन के दो सेट लगाए थे। इस आग में दोनों सेट पूरी तरह बर्बाद हो गए। कोई भी ऐसा सेक्शन आग से नहीं बचा है, जहां शूटिंग की जा सके। प्रोड्यूसर को इससे लगभग 2 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। खबरों की मानें तो शो के मेकर्स ने इंश्योरेंस तो लिया था लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से पैसा मिलना मुश्किल है।



सबसे महंगा सेट था

रिपोर्ट्स की मानें तो ये सेट्स इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे महंगे सेट में से एक था। खबरों के अनुसार इस सीरियल के लीड एक्टर सुमेध मुदगलकर जो कृष्ण का रोल निभा रहे हैं तेज बुखार के चलते फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी है। ये शो राधा और कृष्ण के प्यार पर आधारित है।

- अपकमिंग शो स्टार भारत चैनल पर 24 सितंबर से ऑनएयर होगा। शो 9 बजे से देखा जा सकेगा।

- शो में जहां कृष्णा का रोल सुमेध मुदगलकर निभा रहे हैं वहीं, राधा का किरदार मल्लिका सिंह निभा रही हैं।

- मिली जानकारी के अनुसार शो की नेरेटर गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रेखा हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स की मानें तो सो का बजट करीब 15 करोड़ रुपए हैं।

Human life is of utmost value for us! Everything is under control and all are safe! Thank you for all the concern pouring in! #RadhaKrishn #Swastik