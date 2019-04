बिग बॉस 10 के विनर का सामने आया नया लुक, पहचानना हो रहा मुश्किल, एक छोटे से गांव से निकलकर तय किया था रियलिटी शो तक का सफर, शादी को लेकर विवाद में रहा कंटेस्टेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क. ' 10' के विनर रहे मनवीर गुर्जर का नया लुक सामने आया है। अक्सर लंबी दाढ़ी-मूंछ में दिखने वाले मनवीर ने अपना लुक बदल लिया है। लेटेस्ट फोटो में वे क्लीनशेव लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी फोटो शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा- 'How lucky I m to have something that makes saying Goodbye so Hard .... Bye Bye Beard'. उनके न्यू लुक पर फैन्स के साथ फ्रेंड्स भी कमेंट कर रहे हैं। ये लिखा फ्रेंड्स ने...

- मनवीर की फोटो पर फ्रेंड मनु पंजाबी ने लिखा- 'एक बार तो मेरे लिए निकाली थी, इस बार किसके लिए वीरे...दया कुछ तो गड़बड़ है...#fire🔥.' ने लिखा- 'एक छोटा सा बालक निकला'। बता दें कि मनवीर को अपनी दाढ़ी-मूंछ से बेहद प्यार है। बिग बॉस के घर में एक टास्क के दौरान मनवीर को अपने फ्रेंड मनु पंजाबी को नॉमिनेशन से बचाने के लिए क्लीन शेव होता पड़ा था। उस वक्त ये देखने को मिला था कि उन्हें अपनी दाढ़ी-मूंछ से कितना प्यार है।

छोटे से गांव से निकले मनवीर

मनवीर के एक छोटे से गांव अगाहपुर के रहने वाले हैं। उनका यह गांव सेक्टर-41 के पास में है। 'बिग बॉस' फेम बन चुके मनवीर के गांव को अब उनके नाम से जाना जाता है। गांव के गेट से लेकर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर मनवीर के फोटो और बड़े होर्डिंग लगे देखे जा सकते हैं।



शादी को लेकर विवाद में रहे मनवीर

'बिग बॉस 10' जीतने के बाद मनवीर जब वापस लौटे तो मीडिया में उनकी शादी का एक वीडियो वायरल हुआ था। काफी दिनों तक मामले में पर चुप रहे मनवीर ने ये कबूल किया था कि उनकी शादी हो चुकी है और पत्नी उन्हें छोड़कर जा भी चुकी है। मनवीर ने कहा था- 'मैंने कभी शादी को छुपाया नहीं, साल 2014 में फैमिली और कुछ इमोशनल रीजन की वजह से शादी हुई थी। लेकिन 4-5 महीने बाद ही उनकी (पत्नी) तरफ से रिलेशन खराब हुए और हम अलग हो गए'।



तलाकशुदा एक्ट्रेस से जुड़ा नाम

मनवीर का तलाकशुदा एक्ट्रेस काम्या पंजाबी से नाम जुड़ चुका है। दरअसल, काम्या को जी-गोल्ड अवॉर्ड के दौरान निगेटिव रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैन्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था- उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे वोट किया। इसी पोस्ट में उन्होंने मनवीर गुर्जर को मेंशन करते हुए लिखा था- किसी बहुत खास के लिए वैरी स्पेशल थैंक्स। इसके बाद से मनवीर और काम्या के लिंकअप की खबरें आने लगीं थी।