Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 05:43 PM IST

टीवी डेस्क. कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 12 के मेकर्स ऑडियंस के लिए एक बड़ा ट्वीस्ट लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले वीक किसी को भी घर से बेघर नहीं किया था इसलिए इस बार दो कंटेस्टेंट जसलीन मथारू और मेघा धाडे को एलिमिनेट किया जा रहा है। द खबरी ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी।

#EXCLUSIVE AND #CONFIRMED

Fisrt Only On #TheKhabri

Megha and Jasleen

Have Been Eliminated from The house!



