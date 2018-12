हिमांश कोहली से ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ का हो गया है बुरा हाल, शूटिंग सेट पर अचानक फूट-फूट कर रोने लगीं, इंडियन आइडल के शूट में दिए कई रीटेक, जब नहीं कर पाईं इमोशन कंट्रोल तो लिया ब्रेक

मुंबई. बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ब्वॉयफ्रेंड हिमांश कोहली से ब्रेकअप की खबरें को लेकर सुर्खियों में हैं। यहां तक कि दोनों ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इस पर्सनल इंसीडेंस की वजह से नेहा की प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानियां आ रही हैं। सूत्रों की मानें तो नेहा रियलटी शो 'इंडियन आइडल' की शूटिंग के दौरान सेट पर रो पड़ीं। नेहा इन दिनों जीवन के कठिन दौर से गुजर रही हैं। 13 दिसंबर को जब वे शो की शूटिंग कर रही थीं तो एक कंटेस्टेंट ने इमोशनल गाना गाया। इस गाने को सुनकर नेहा अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर-जोर से रोने लगी। यहां तक कि नेहा जब सेट पर पहुंची थीं तब भी वो ठीक नहीं थीं। वो हमेशा सेट पर हंसती गुनगुनाती रहती हैं लेकिन गुरुवार को ऐसा नहीं था। यहां तक कि नेहा ने चैनल को रोने वाले हिस्से को शो में से एडिट करने के लिए कहा है। रिटेक से जब नहीं चला काम तो नेहा ने लिया ब्रेक...



- सूत्रों के अनुसार, "रियल में नेहा कैमरे के सामने अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए रीटेक्स नहीं लेतीं, फिर चाहे वह रोना हो या हंसना, यह स्वाभाविक रूप से बाहर आता है लेकिन, गुरुवार को शूटिंग के वक्त चीजें वैसी नहीं थी।"

- "टीम को परफेक्ट मूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कई रीटेक लेने पड़े। नेहा अपनी भावनाओं की वजह से थोड़ी उलझन में थीं। आखिरकार, उन्होंने कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया और थोड़ी देर बाद शूटिंग फिर से शुरू की।"

- बता दें, फैंस नेहा-हिमांश की शादी का इंतजार कर रहे थे। कुछ महीने पहले इंडियन आइडल के मंच पर ही हिमांश कोहली ने नेहा कक्कड़ को प्रपोज कर सरप्राइज दिया था। इसके बाद दोनों ने शो में ही एक-दूसरे के लिए प्यार का इजहार किया था।

सोशल मीडिया पर झलक चुका नेहा का दर्द

- हिमांश-नेहा के रिश्ते को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। रिलेशनशिप खत्म होने से नेहा बहुत दुखी हैं और ये बात साफ-साफ उनकी न्यू इंस्टा पोस्ट बता रही है।

- नेहा ने बैक टू बैक कई पोस्ट में अपने दिल का दर्द बयान करते हुए लिखा है, "मैंने अपना सब कुछ दे दिया और मुझे बदले में मिला.... मैं शेयर भी नहीं कर सकती कि क्या मिला।"

- नेहा ने पोस्ट में लिखा, "मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं। खैर सब कुछ गंवा के होश में अब आए भी तो क्या किया। मुझे पता है कि मैं एक सेलिब्रेटी हूं और मुझसे ऐसा कुछ लिखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है लेकिन हूं तो एक ह्यूमन बीइंग ही। आज कुछ ज्यादा ही टूट गई हूं इसलिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं।"

- नेहा आगे लिखती हैं, "मुझे पता है कि अब सब लोग इस बारे में बात करेंगे और मुझे इसी से जज करेंगे। पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। कुछ लोग ऐसी भी बातें कहेंगे जो मैंने की ही नहीं होंगी लेकिन कोई नहीं, मुझे आदत हो गई है सब सुनने की और सब सहने की।"

- "पता है हम सेलिब्रिटीज के 2 चेहरे होते हैं। एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ जितनी भी खराब चल रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में हमें हमेशा मुस्कुराना पड़ता है।"

- बता दें, दिल्ली के रहने वाले हिमांश ने 'यारियां' (2014) फिल्म से डेब्यू किया था। इसमें नेहा ने 'सनी-सनी' सॉन्ग गाया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की दोस्ती हुई थी।

Kuch feelings ko bataane ki zarurat nahi padti, woh bas aankhon mein dikh jaati hai.. What I said is nothing compared to what I feel! ❤️Thank you #IndianIdol for a chance to tell this to the world!! 🤗 @nehakakkar . Watch Indian Idol This Sunday 8 pm. Only on @sonytvofficial . Song: #OhHumsafar by @tonykakkar . #NehaKakkar #TonyKakkar #HimanshKohli #IndianIdol10

