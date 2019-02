'निमकी मुखिया' के एक्टर ने की लॉन्ग टाइम सिंगर गर्लफ्रेंड से शादी, सलमान खान की को-स्टार की छोटी बहन है दुल्हन : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी सीरियल 'निमकी मुखिया' के लीड एक्टर अभिषेक शर्मा लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अपेक्षा दांडेकर संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपेक्षा संग की एक होटल में सात फेरे लिए। अपेक्षा प्रोफेशनल सिंगर है। वे शिबानी और की छोटी बहन है। शिबानी ने सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' में होस्ट की भूमिका निभाई थी। शादी में अपेक्षा ने डार्क रेड कलर का लहंगा और हैवी ज्लैवरी कैरी की थी। ओवरऑल वे बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं, अभिषेक ने क्रीम-गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। जमकर नाचा दूल्हा...

- अभिषेक-अपेक्षा की शादी से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में दूल्हा बने अभिषेक खुद की बारात में जमकर डांस करते दिख रहे हैं। वहीं, एक अन्य वीडियो में शादी में शामिल हुए टीवी सेलेब्स मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं।



होने वाले जीजा ने पूरी की भाई की कमी

बता दें कि अपेक्षा का कोई भाई नहीं है वो तीन बहनें ही है। इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक भाई ही बहन को शादी के मंडप तक ले जाता है। लेकिन ये कमी अपेक्षा के होने वाले जीजा टीवी एक्टर करन कुंद्रा ने पूरी की।

- छोटी बहन को बधाई देते अनुषा ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। उन्होंने कैप्शन लिखा- '@apekshadandekar and @imabhishek22 tie the knot last night, Congratulations to the Couple for their New Journey.God Blessed this Couple'.

- बता दें कि अभिषेक-अपेक्षा एक-दूसरे को तब से जानते जब उन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एंट्री भी नहीं ली थी। दोनों ने पिछले साल दिसंबर में सगाई की थी।