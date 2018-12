देवोलीना के इस बयान के बाद शाम तक पंत नगर पुलिस ने फिर से राजेश्वर उदानी हत्या मामले में पूछताछ के लिए देवोलीना को बुलाया है। साथ ही पुलिस देवोलीना के घर की तलाशी कर रही है ताकि उन्हें राजेश्वर उदानी के केस में एक्ट्रेस के इंवॉल्वमेंट का क्लू मिल सके। न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की।

Mumbai: Pant Nagar Police has again summoned TV actor Devoleena Bhattacharjee for interrogation in businessman Rajeshwar Udani murder case. The businessman was missing since November 29 and was found dead on December 7. (File pic of Devoleena Bhattacharjee) pic.twitter.com/tFns1szxX5