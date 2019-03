रिलेशनशिप के 11 साल बाद 'पवित्र रिश्ता' के एक्टर ने गर्लफ्रेंड को बनाया लाइफ पार्टनर, नई नवेली दुल्हन का माथा चूमते शेयर की फोटो, इस एक्ट्रेस के साथ भी रह चुका है लिंकअप

एंटरटेनमेंट डेस्क. 'नामकरण', 'पवित्र रिश्ता', 'ये है आशिकी' जैसे टीवी शोज में काम कर चुके पुरू छिब्बर शादी के बंधन में बंध गए हैं। पुरू ने गर्लफ्रेंड रोशनी बांठिया संग 10 मार्च को सात फेरे लिए। उन्होंने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर पत्नी का माथा चूमते हुए एक फोटो शेयर की। फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'I can't thank you enough. Thank you my best friend, my life partner, my everything♥️'. बता दें कि पुरू-रोशनी पिछले 11 साल से रिलेशनशिप में थे। 11 साल बाद दोनों ने अपने रिश्ते को अब जाकर नाम दिया।





- पुरू ने माउंट आबू, राजस्थान में लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रोशनी संग शादी की। वेडिंग में रोशनी ने फ्लावर एम्ब्रॉयडरी वाला पिंक कलर का लहंगा पहना था। वहीं, पुरू ने गोल्डन एंब्रॉयडरी वाली शेरवानी पहनी थी।



एक बर्थडे पार्टी में हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

पुरू-रोशनी की पहली मुलाकात एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई थी। तभी ये पुरू और रोशनी टच में थे। पेशे से फोटोग्राफर और वेब डिजाइनर रोशनी से धीरे-धीरे पुरू की दोस्ती बढ़ी और फिर अफेयर हो गया। दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे। पुरू ने एक इंटरव्यू में बताया था- 'मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रोशनी के साथ शादी करूंगा। वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन पिछले एकाध साल में मुझे अहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा'।

- पुरू ने बताया था- 'रोशनी काफी रिलेक्स लड़की है। वो कभी भी हाइपर नहीं होती। जब हम पहली बार डेट पर गए थे तो मैंने कॉफी ऑर्डर की थी और रोशनी ने चीकू शेक। चीकू शेक का नाम सुन मेरी हंसी छूट गई थी। और मैंने बोला था- इस उम्र में चीकू शेक कौन पीता है। मैं बस उसके मजे ले रहा है। इसके बाद से मेरी पूरी फैमिली रोशनी को चीकू नाम से बुलाने लगी'।



- बता दें कि कुछ सालों पहले पुरू को लेकर खबरें आई थीं कि वो टीवी एक्ट्रेस अपर्णा दीक्षित को डेट कर रहे हैं। हालांकि, पुरू ने हमेशा इस बात को इग्नोर किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करना पसंद नहीं करते हैं।