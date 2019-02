Pulwama Attack पर सिद्धू के बयान का सपोर्ट करना कपिल शर्मा को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने कपिल को कहा गद्दार, शो का बायकॉट करने की दी धमकी

एंटरटेनमेंट डेस्क. पुलवामा हमले पर की तरफदारी कर को खूब आलोचना झेलनी पड़ी। और सिद्धू के इसी बयान का सपोर्ट कर अब कॉमेडियन कपिल शर्मा फंस गए हैं। सिद्धू का सपोर्ट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स कपिल को गद्दार बोल रहे हैं। दरअसल, जब कपिल से सिद्धू के विवादित बयान और उन्हें हटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा - 'ये बहुत छोटी चीजें हैं और एक तरह से प्रचार का हिस्सा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि किसी को बैन करना या शो से हटाना कोई समाधान नहीं है। हमें इसके स्थाई समाधान की तलाश करने की जरूरत है। वे अपने राजनीतिक कामों में व्यस्त और इसी वजह से वो शो को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं'। कपिल के बयान से भड़के फैन्स ने शो का बायकॉट करने की धमकी दी...



- शो से सिद्धू को नहीं हटाने पर यूजर्स कपिल पर भड़क रहे हैं। ट्विटर पर लोग कपिल को खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'मजाक बना रखा है, अब हम अपनी पावर दिखाएंगे और शो की टीआरपी गिरा देंगे'।



- एक यूजर ने कपिल पर भड़ास निकालते हुए कहा- 'ये कपिल शर्मा का असली चेहरा है। समय आ गया है इसके शो को बायकॉट करने का'। एक यूजर ने लिखा- 'ये बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अब कभी भी कपिल का शो नहीं देखूंगा'।

@KapilSharmaK9 now needs to leave the show , his love for Pakistan is clearly can be seen . Take ur anti Nationalist guru @sherryontopp to Pakistan #BoycottKapilSharma pic.twitter.com/dfZWP8mqTU — bhupendra (@bhupendra1011) 19 February 2019

@KapilSharmaK9 apologize for justifying @sherryontopp . Don't forget, you are due to your fans and your nation. Don't play with the emotion of the people else I have no hesitation to my favorite #BoycottKapilSharma #boycottkapilsharmashow https://t.co/bc96Df33pQ — Raj Patel (@rajpatel63) 18 February 2019

Kapil Sharma is openly supporting a terrorist apologist Siddhu.

Time to boycott Kapil Sharma.#BoycottKapilSharma — ज्ञानेन्द्र गिरि (@iGyanendraGiri) 18 February 2019

So, this is the real face of Kapil Sharma.. We pay them so that they can fund the anti-nationals. Time to boycott them.. I unsubscribed SONY TV. #BoycottKapilSharma #boycottkapilsharmashow https://t.co/0FTSYc7UfM — Dilip Kumar (@gracefullydk) 18 February 2019



- एक अन्य यूजर ने लिखा- 'शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान दे रहो हो। संगत का असर है, गद्दार के साथ रहकर तुम भी गद्दारी पर उतर आए'। कुछ यूजर्स तो लोगों से अपील कर रहे हैं वे कपिल के शो का बायकॉट करें।