सिद्धू की कपिल शर्मा शो से हुई छुट्टी तो सोशल मीडिया पर छाई खुशी, एक यूजर बोले- 'अब टाइम आ गया पाजी', पुलवामा हमले पर पाकिस्तान की तरफदारी कर फंसे नवजोत

एंटरटेनमेंट डेस्क. पुलवामा आतंकी हमले पर द्वारा की तरफदारी करने पर उन्हें 'द कपिल शर्मा' शो से बाहर का रास्ता दिखा गया है। मेकर्स के इस फैसले से फैन्स बेहद खुश है और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'अब टाइम आ गया पाजी जैसे शो से आउट हुए जल्दी ही पॉलिटिक्स से भी आउट हो जाओगे'। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'जनता बेवकूफ नहीं है। आपको इस देश का नागरिक कहने में शर्म आती है'। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी कमेंट्स किए...

So, #BoycottSidhu has worked. @SonyTV sacked him from the kapil sharma show. Now 2nd step, Voters should Sack him in Election. And if some sense prevails, @capt_amarinder may sack him frm his cabinet too. India Stands United.#IndiaSeeksJustice #PulwamaAttack #NavjotSinghSidhu