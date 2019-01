एक बेटी की मां है टीवी की पार्वती, 46 की उम्र में भी हैं अनमैरिड, कभी आई थीं बिजनेसमैन से गुपचुप शादी करने की खबरें

. टीवी पार्वती यानी एक्ट्रेस (Sakshi Tanwar) आज 46 साल की हो गई हैं। 1973 में जन्मी साक्षी टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया। साक्षी तंवर (Sakshi Tanwar) ने अब तक शादी नहीं की है। हालांकि, 2015 में ऐसी चर्चा हुई थी कि उन्होंने एक बिजनेसमैन से गुपचुप शादी कर ली है लेकिन साक्षी ने इस खबर का खंडन किया था। उन्होंने कहा था, "इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे अब तक ऐसा कोई नहीं मिला, जिससे शादी कर सकूं। अक्सर लोग प्यार को पाते हैं। लेकिन मेरे केस में प्यार को मुझे पाना है। मेरा मानना है कि आपका जन्म, शादी और फैसले पहले से तय होते हैं। मैं शादी में पूरा विश्वास करती हूं। अपने परिवार में मैंने कई सक्सेसफुल शादियां देखी हैं।" साक्षी ने अक्टूबर 2018 में 8 महीने की एक बेटी को अडॉप्ट किया है जिसका नाम दित्या है। साक्षी बेटी को मां लक्ष्मी का वरदान मानती हैं। इसलिए उन्होंने बेटी को दित्या नाम दिया, जो कि मां लक्ष्मी का ही एक नाम है। इस नाम का मतलब प्रार्थनाओं का फल देने वाली होता है। बता दें, साक्षी आखिरी बार वेब सीरीज 'कर ले तू भी मोहब्बत' में राम कपूर के अपोजिट नजर आई थीं। एक्टिंग वर्ल्ड में आने से पहले आईएएस की तैयारी कर रही थीं साक्षी...



- साक्षी का जन्म के में हुआ। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता राजेंद्र सिंहर तंवर एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर हैं। साक्षी ने अपने स्कूल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रैजुएशन पूरी की।

- ग्रेजुएशन के बाद जब साक्षी आईएएस की तैयारी कर रही थीं। तब उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें दूरदर्शन के एक कार्यक्रम के लिए ऑडिशन देने की सलाह दी। फिल्मी गानों पर आधारित इस कार्यक्रम का नाम अलबेला सुर मेला था। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम की एंकरिंग के लिए साक्षी को चुन लिया गया। यहीं से साक्षी ने टेलीविजन की ओर जाने के लिए अपना सफर शुरू किया।

- सीरियल 'बडे़ अच्छे लगते हैं' में साक्षी लव मेकिंग सीन्स काफी चर्चा में रहा। उन्होंने राम कपूर के साथ लिप-लॉक दिया था। उनका यह बेडरूम सीन काफी चर्चित हुआ था।

View this post on Instagram

Sakshi Tanwar The Dream The Woman The Myth The Legend ❤🌟🌟 #SoProud #SoHappy #DityaaTanwar #SakshiTanwar

A post shared by Saks ✨ (@sakshitanwarworld) on Oct 20, 2018 at 5:33am PDT