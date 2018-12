Dainik Bhaskar Dec 24, 2018, 01:43 PM IST

टीवी डेस्क. सलमान अली ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के दसवें सीजन (इंडियन आइडल 10) का खिताब जीत लिया है। फिनाले में सलमान अली, नीलांजना राय, नितिन कुमार, अंकुश भारद्वाज और विभोर पाराशर के बीच जोरदार मुकाबला हुआ, जिसमें सलमान को विनर घोषित किया गया। अंकुश भारद्वाज फर्स्ट रनर अप और नीलांजना राय सेकेंड रनर अप रहीं।

Here's your season 10 winner of #IndianIdol, Salman Ali! @Salmanaliidol RT to congratulate him! pic.twitter.com/E6QqauzTM6