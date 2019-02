डांस इंडिया डांस के विनर सलमान ने तोड़ी यौन शोषण के आरोपों पर चुप्पी, बोले- 'सब पैसों की वजह से है, अपने फायदे के लिए मुझ पर लगाए हैं गलत आरोप'

. 'डांस इंडिया डांस' (Dance India Dance) के पहले सीजन के विनर रहे सलमान यूसुफ खान (Salman Yusuff Khan) पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अब खुद सलमान ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। सलमान ने सभी आरोपों से इनकार किया है। सलमान यूसुफ खान (Salman Yusuff Khan) ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखा- "केवल अपने फायदे के लिए गलत आरोप लगाए गए। पैसे की वजह से ऐसा किया गया। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सत्य की हमेशा जीत होती है। इंशाल्लाह।" समलान के बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हमें पता है आप को फंसाया जा रहा है आप निर्दोष हैं।" दूसरे यूजर ने लिखा, "सब आरोप बकवास हैं मैं आपको सालों से जानता हूं आप एक जेंटलमैन हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम आपके साथ हैं।" एक और यूजर ने लिखा, "जो शख्स बिजी शेड्यूल में भी पांच टाइम की नमाज पढ़ता हो, उसके साथ अल्लाह न्याय करेगा। आप चिंता कर करो।"

ये है पूरा मामला

- महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कराई एफआईआर में कहा कि 'डांस इंडिया डांस' फेम सलमान यूसुफ खान (Salman Yusuff Khan) ने उसे एक इवेंट में परफॉर्म करने के नाम पर ओशिवारा के कैफेटेरिया में बुलाया था। सलमान ने उसे बताया कि उन्हें के बॉलीवुड पार्क में परफॉर्म करना है। इस शो में कई और डांसर भी उसके साथ जा रहे हैं। जब बातचीत खत्म हुई तो सलमान ने उसे घर छोड़ने की बात कही। लड़की का आरोप है जैसे ही वह कार में बैठी सलमान ने उसके शरीर में हाथ लगाना शुरू कर दिया। किसी तरह वह वहां से निकली और घर चली गई। लेकिन उसका पासपोर्ट सलमान के ही पास था।

- लड़की का आरोप है कि जब उसने सलमान के साथ दुबई जाने से इनकार किया तो वह उसे धमकाने लगा। काफी कोशिश के बाद भी सलमान ने उसका पासपोर्ट नहीं लौटाया। मजबूरी में उसे उसके साथ पहले दुबई, फिर जाकर परफॉर्म करना पड़ा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वहां भी सलमान ने उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की। मामला अगस्त 2018 का है। लड़की का आरोप है कि सलमान और उसके लोगों के डर की वजह से वो मामला दर्ज नहीं करा पा रही थी।

