टीवी एक्ट्रेस ने लिप सर्जरी कराकर पोस्ट की न्यू फोटो, सोशल मीडिया पर लग गई सवालों की झड़ी, यूजर्स बोले- बताओ तो जरा कैसे बिगड़ा चेहरा

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस (Sara Ali Khan) को उनकी न्यू फोटो के लिए ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल खुद को अलग दिखाने के चक्‍कर में ने अपनी लिप्‍स सर्जरी (Lip Surgery) करवा ली है। सर्जरी के बाद सारा ने जो फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की है उसे लेकर वो ट्रोल हो गई हैं। ट्रोलर्स ने सारा के लिप्‍स को लेकर भद्दे-भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, "अच्छी भली नेचुरल ब्यूटी थी ये क्या कर लिया?" दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत ही ज्यादा भद्दी और डरावनी लग रही हो, तेरी सर्जरी बिगड़ गई है।" इन निगेटिव कमेंट्स को लेकर सारा ने अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल सारा फैंस को सरप्राइज देना चाहती थीं मगर इसका कुछ उल्‍टा ही उनके साथ हो गया है।

View this post on Instagram

Something exciting for the (Sapna Babul ka) bidaai lovers as it’s my turn to return the love I got. Recreating bidaai’s Track for u all , dedicated to all the bride to be ,as this season I see a lot of marriages taking place ❤️ Super fun Track is on its way for u all with @altaafsayyedofficial 💕 #bidaai #sarakhan #sadhna #sapnababulka #starplus #recreation #nothingwentwrong #lol 🤪

A post shared by sara Khan (@ssarakhan) on Jan 9, 2019 at 9:57am PST