Kal tak seekhne waali potiyaan.. Aaj sikhaane lagi hain.. Apni Aaji ko Insta ki duniya samjhaane lagi hain.. Kehti hain, “Photo var filter try kar na Aaji!” Main kehti hun, yeh Aaji aur uski dono potiyaan pyaari badi hain! . . . @starplus #DadiAmmaMaanJaao #75yearoldkids

A post shared by Seema Biswas (@_dadi_amma_) on Jan 15, 2020 at 6:08am PST