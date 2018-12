Dainik Bhaskar Dec 15, 2018, 01:39 PM IST

टीवी डेस्क. फिल्म जीरो 21 दिसम्बर को रिलीज हो रही है। इसलिए किंग खान फिल्म प्रमोशन में जुट गए हैं। हाल ही में शाहरुख बिग बॉस के सेट पर पहुंचे। जहां उन्होंने सलमान के साथ फिल्म के साॅन्ग इश्कबाजी पर जमकर ठुमके लगाए। शाहरुख और सलमान की मस्ती से भरा यह एपिसाेड शनिवार और रविवार को टेलीकास्ट होगा।

Bhai ne Phir Jiyra Chakna Choor kar diya. Thank u Big Boss & @BeingSalmanKhan for a great evening starting with #Zero love you all. pic.twitter.com/Ch2lNFMI5p