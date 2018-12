21 साल के यू-ट्यूबर दानिश जहां की मौत को लेकर 'भाभीजी' का बड़ा दावा, बोलीं- एक्सीडेंट सोची-समझी साजिश का नतीजा, पुलिस को जांच करनी चाहिए

. यू-ट्यूबर और ब्लॉगर दानिश जहां की मौत को 5 दिन हो गए हैं। अब 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का रोल कर चुकीं और 'बिग बॉस 11' की विनर शिल्पा शिंदे ने इस मौत पर सवाल उठाए हैं। शिल्पा का कहना है कि 21 साल के दानिश का एक्सीडेंट सामान्य नहीं था, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। शिल्पा ने ट्वीट में लिखा, "दानिश जहां के मिस्टीरियस एक्सीडेंट पर भारी मन से श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वह खुद इस प्लांड एक्सीडेंट का पर्दाफाश करेगा और फिर शांति से आराम करेगा।" शिल्पा बोलीं- इसमें बहुत कुछ मिस्ट्री है...

Heartfelt condolences on #mysterious accident of #DanishZehen

May his soul #RIP but he will himself clear the clouds on this planned accident and will then rest in peace

This requires immediate and serious investigation. He was not destined to go