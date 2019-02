हिंदू से मुस्लिम बन दीपिका कक्कड़ ने सालभर पहले किया था ब्वॉयफ्रेंड शोएब इब्राहिम से निकाह, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर पति ने शेयर की रोमांटिक Photos

एंटरटेनमेंट डेस्क. बिग बॉस 12 की विनर रही दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की शादी की आज (शुक्रवार) पहली सालगिरह है। शोएब और दीपिका दोनों ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर किए है, जिसमें दोनों ही बेहद रोमांटिक नजर आ रहे है। शोएब ने ट्विटर पर फोटोज शेयर कर लिखा- 'मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मेरा बचपना, मेरा पागलपन, मेरी शरारतें और कभी-कभी मेरा गुस्सा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। थैंक्स मुझे और मेरी फैमिली को पूरा करने के लिए'। आपको बता दें कि शोएब से शादी करने के लिए दीपिका ने अपना धर्म बदला था। दोनों की शादी खूब चर्चा में रही थी...

- दोनों की शादी इसलिए चर्चा में थी क्योंकि दीपिका ने शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। वे हिंदू से मुस्लिम बन गई थीं। उन्होंने अपना नाम फैजा इब्राहिम रखा था एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर सफाई देते हुए कहा था कि ये उनका निजी फैसला है और वे इस बारे में किसी को सफाई नहीं देना चाहतीं हैं।

No one understands me better than u Mera bachpana, mera pagalpan, meri sharartein, aur kabhi kabhi mera gussa.& I promise u i will always love u and protect you,aur humesha khush rakhunga

Thanks for completing me and my family love u

always and forever❤️

Happy Anniversary Jana pic.twitter.com/WhdA5k4Xqr