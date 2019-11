Kabhi-kabhi takraar, par usme bhi chupa hai pyaar. Aisa hai Nia aur uske Dad ka rishta. Par kya hai unki zindagi mein kisi ki kami? Jaane ke liye dekhiye ek #NayiKahaani #MereDadKiDulhan, 11th November - 10 pm @anjali_tatrari @badolavarun @shweta.tiwari

A post shared by Anjali Tatrari (@anjali_tatrari) on Nov 2, 2019 at 9:13pm PDT