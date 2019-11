Dainik Bhaskar Nov 21, 2019, 03:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सिंगर सोना महापात्रा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को ओपन लेटर लिखकर उनसे अनु मलिक के मामले दखल देने की अपील की है। दरअसल, मंगलवार को ईरानी ने कहा था कि सरकार ने यौन अपराधियों का डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोना ने उनका शुक्रिया अदा किया है और ऐसे संस्थानों को लेकर सवाल किया है, जो सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोपियों को काम दे रहे हैं।

My open letter to the honourable minister for women & child development.👇🏾. @smritiirani ,I hugely admire you, your tenacity & commitment to work for the welfare of people in India & I request you to please read this.Many more women are writing in to me privately about this man🙏🏾 pic.twitter.com/Z8bU8RG528