Dainik Bhaskar Dec 24, 2018, 02:53 PM IST

टीवी डेस्क. करण जौहर के लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण में अब अनिल कपूर और उनके बच्चों की जिंदगी से कई जुड़े राज खुलेंगे। शो के अगले एपिसोड में अनिल की दोनों बेटियां (सोनम कपूर और रिया कपूर) और बेटा हर्षवर्धन कपूर करण के मेहमान बनेंगे। शो के मेकर्स (स्टार वर्ल्ड) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अगले एपिसोड का प्रोमो वीडियो शेयर करके अपने दर्शकों के साथ यह जानकारी साझा की।

अनिल ने क्यों किया रिया को एक्टिंग करने से मना: पहले प्रोमो में रिया को अपने पिता के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। रिया कहती हैं कि मेरे पापा (अनिल कपूर) बहुत ईमानदार हैं, वह चने का झाड़ जैसे नहीं है। यह सुनकर करण रिया से पूछते हैं कि उनके पिता ने उन्हें एक्टिंग करने के लिए क्यों मना किया। इस पर रिया कहती हैं कि उन्हें डर था कि मैं हीरोइन की बहन की तरह लगूंगी और इससे मेरा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। रिया ने कहा कि वह मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं। इसके बाद प्रोमो में सोनम को यह कहते हुए दिखाया जाता है कि उसने सालों तक रिया से अपने वजन के बारे में झूठ बोला है।

It's the Tinseltown edition of a sibling tête-à-tête this week. #KoffeeWithKaran #KoffeeWithSonam #KoffeeWithRhea #KoffeeWithHarshvardhan pic.twitter.com/BKEacaJPAJ

रिया करेंगी मिमिक्री: दूसरे प्रोमो में भी कपूर भाई-बहन अपने पिता के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। प्रोमो में करण जब कहते हैं- मुझे नहीं लग किसी को यह पता होगा कि अनिल कपूर वास्तव में कैसे हैं? इस पर अनिल के बच्चे खुलासा करते हैं कि उनके पिता खुद को आइने में देखकर अक्सर कहते हैं- आप इसे मार रहे हैं। प्रोमो के दूसरे भाग में अनिल कपूर, करण को रिया से मिमिक्री करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। शो के पिछले एपिसोड में प्रभास, एसएस राजमौली और राणा दुग्गाबती ने अपने राज खोले थे।

The stylish siblings get candid about couture, cinema & dad, next Sunday at 9 PM on #KoffeeWithKaran. pic.twitter.com/jvWfAovAHz