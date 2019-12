Dainik Bhaskar Dec 17, 2019, 05:06 PM IST

टीवी डेस्क. भारत सरकार द्वारा हाल ही पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की आलोचना बॉलीवुड के कई सेलेब्स कर चुके हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में टीवी शो सावधान इंडिया के होस्ट सुशांत सिंह को एंटी-सीएए प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के कारण शो से बाहर कर दिया गया है। सुशांत 2011 से शो को होस्ट कर रहे थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वे बोले- मैं अपनी प्रतिभा बेचता हूं, अपना विवेक नहीं।

सुशांत सिंह ने 'रंगबाज फिरसे' के प्रमोशन के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा- मुझे कल रात ही पता चला कि सिर्फ मेरा कॉन्ट्रेक्ट ही खत्म किया गया है। मुझे कोई खास वजह नहीं बताई गई थी। मैं अटकलें भी नहीं लगाना चाहता। यह एक संयोग हो सकता है कि यह उसी दिन हुआ जब विरोध प्रदर्शन में मेरी मौजूदगी थी। मैं वास्तव में इसका कारण नहीं जानता, लेकिन चैनल को मेजबान को बदलने का अधिकार है।

इसके बाद एक और सवाल के जवाब में सुशांत बोले- मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे पास आवाज है और मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, जीशान अय्यूब और यहां तक कि अनुभव सिन्हा जैसे लोग भी हैं, जो हाल की घटनाओं के बारे में मुखर रहे हैं। जिनको गलत लगा वो बोल रहे हैं, जिनको नहीं, वो चुप हैं। लेकिन यह उनकी कॉल है, और हमें उनकी राय का सम्मान करना होगा।”

"काम खोने के डर के कारण, मैं दूसरों की पसंद पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए, मेरे पास एक बहुत ही सरल सिद्धांत है। मैं अपनी प्रतिभा बेचता हूं, अपना विवेक नहीं। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और मुझसे पूछेंगे कि जब छात्रों पर अत्याचार हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए।

सुशांत का ट्वीट:

And, my stint with Savdhaan India has ended.