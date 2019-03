छलका कपिल शर्मा के खास दोस्त चंदन प्रभाकर का दर्द, बताया आखिर क्यों 'द कपिल शर्मा शो' में नहीं दी जा रही उन्हें जगह

मुंबई. 'द कपिल शर्मा शो' में चंदू चायवाला का किरदार निभाने वाले कई एपिसोड्स से शो से गायब चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इसकी वजह सोशल मीडिया पर शेयर की। दरअसल, सोमवार को महाशिवरात्रि के मौके पर चंदन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर फैन्स को शुभकामनाएं दी थीं। उनकी पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट कर पूछा कि वे इन दिनों शो में क्यों नहीं दिख रहे हैं। इनमें से एक यूजर के कमेंट पर चंदन ने रिप्लाई भी दिया है। चंदन ने शो में नजर न आने की असली वजह बताई...

- चंदन ने शो से गायब रहने की असली वजह बताते हुए लिखा, "प्यार के लिए शुक्रिया। मैं जानबूझकर एपिसोड्स से गायब नहीं हुआ हूं। मेरा कैरेक्टर और एक्टिंग काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वे (मेकर्स) मुझे एपिसोड्स में नहीं रख रहे हैं।" चंदन के इस कमेंट में अपने कैरेक्टर को महत्व न देने को लेकर मेकर्स के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है।

