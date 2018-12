कपिल शर्मा के कमबैक शो का फर्स्ट एपिसोड प्रोमो : कीकू शारदा ने बताया कि एक साल तक कहां गायब थे कपिल, खुलासा सुन रणवीर-सारा ने लगाए ठहाके : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. कपिल शर्मा के कमबैक शो 'द कपिल शर्मा शो' 30 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस शो का प्रोमो सोमवार को आया था अब इसी शो के पहले एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया है। पहले एपिसोड का प्रोमो कपिल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। प्रोमो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा- '#TheKapilSharmaShow Starting From 30th Dec Sunday Only On @sonytvofficial Toh Taiyaar Ho Jayiye @KapilSharma Kea Saath Naya Saal Celebrate Karnea Kea liye'. पहले एपिसोड के गेस्ट सारा अली खान और होंगे। कीकू शारदा ने बताया सालभर से कहां थे कपिल...



- प्रोमो में कीकू शारदा बता रहे हैं कि आखिर कपिल शर्मा सालभर से कहा थे। जवाब सुनकर रणवीर-सारा और रोहित शेट्टी अपनी हंसी नहीं रोक पाते है।

- सामने आए प्रोमो में कीकू शारदा ने सारा को पनीर तक बनाना सीखाया।

- खास बात ये है कि कपिल के शो में उन्हें 6 कॉमेडियन्स का भी साथ मिला है। उनकी टीम में भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती, सुदेश लहरी और रोशेल राव तक शामिल हैं।

- कपिल ने अपने नए शो 'द कपिल शर्मा' शो सीजन-2 को लेकर एक्साइटेड हैं। उन्होंने कुछ एपिसोड्स की शूटिंग शादी से पहले ही कर ली है। शो इस बार प्रोड्यूस कर रहे हैं।



कृष्णा ने की जमकर तारीफ

कपिल शर्मा शो से जुड़ते ही कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने कपिल की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए है। एक इंटरव्यू के दौरान कृष्णा ने कपिल को ब्रिलियंट बताया। उन्होंने कहा- 'कपिल को जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो उसके हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से मिला है। जब मैं उसे लाइव देखता हूं तो उससे सीखने का मौका मिलता है। बहुत सालों के बाद हम साथ आ रहे हैं'।