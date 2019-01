Nimki Mukhia Engagement: सालभर में टूटी निमिकी मुखिया की सगाई, 5 साल डेटिंग के बाद ब्वॉयफ्रेंड से किया था रोका, पहले भी 7 महीने के लिए हो गया था कपल का ब्रेकअप

मुंबई. टीवी शो ‘निमिकी मुखिया’ (Nimki Mukhia) की निमकी यानी भूमिका गुरुंग (Bhumika Gurung) ने सगाई टूट गई है। एक्ट्रेस ने फरवरी 2018 में सीक्रेटली लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड अमित सिंह गोसाई उर्फ कीथ से सगाई की थी। लेकिन अब सालभर में भूमिका गुरंग (Bhumika Gurung) की इंगेजमेंट टूट गई है। एंटरटेनमेंट साइट स्पॉटब्वॉय. कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक कपल अब साथ नहीं है। कीथ ने भूमिका की सभी फोटोज भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी हैं। यहांतक कि भूमिका के बर्थडे पर भी कीथ ने उन्हें विश नहीं किया था। सीक्रेटली की रोका सेरेमनी को लेकर भूमिका ने कहा था, "हां हमारा रोका हो गया है लेकिन हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं। मैं और कीथ पिछले 5 सालों से साथ हैं। हमारे पेरेंट्स भी आपस में एक-दूसरे को जानते हैं। इसलिए शादी सीक्रेटली नहीं होगी। रोका हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ करना चाहते थे इसलिए इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे।" हालांकि ब्रेकअप की खबरों पर भूमिका ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।



3 महीने पहले ही खरीदी पहली कार

- भूमिका गुरुंग ने नवंबर 2018 में नई कार जीप कैंपस लिमिटेड एडिशन ली है जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रु. है। भूमिका न्यू कार लेने के बाद ब्वॉयफ्रेंड अमित सिंह गोसाई के साथ शोरूम पहुंची थीं। कार की डिलिवरी लेने के बाद दोनों ने साथ में फर्स्ट ड्राइव भी ली थी।

- भूमिका मुंबई में घर लेने का प्लान कर रही हैं जिसे वे मॉम-डैड को गिफ्ट करना चाहती हैं। भूमिका ने बताया था, "ये साल(2018) मेरे लिए लकी रहा। फर्स्ट कार खरीदी, बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड मिला। काफी अच्छी-अच्छी चीजें हुई हैं।"

7 महीने के ब्रेकअप के बाद हुआ था ब्वॉयफ्रेंड से पैचअप

- रिलेशनशिप के दौरान बीच में भी 7 महीने तक कपल का ब्रेकअप हो गया था। बाद में अगस्त 2017 में भूमिका ने वापस से बॉयफ्रेंड अमित सिंह गोसाई से पैचअप किया। इसका खुलासा खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर किया था।

- लंबे टाइम बाद भूमिका ने अमित के साथ फोटो शेयर की थी। इसके कैप्शन में उन्होंने ने लिखा था, "The heart wants what it wants"।

कोरियोग्राफर हैं अमित

- अमित एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर हैं उन्हें इंडस्ट्री में कीथ नाम से जाना जाता है। वे प्रभुदेवा और कोरियोग्राफर बॉस्को-सीजर के अंडर काम कर चुके हैं।

- अमित, की फिल्म 'डैडी' में भी बतौर लीड डांसर काम कर चुके हैं।