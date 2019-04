टीवी की संस्कारी बहू को टू पीस बिकिनी में देख आपस में भिड़े सोशल मीडिया यूजर्स, एक बोला- क्या जरूरत है आपको ये सब करने की, दूसरा बोला- अगर आप किसी को एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कमेंट भी मत करो

एंटरटेनमेंट डेस्क. 33 साल की टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट फिलहाल किसी भी शो में नजर नहीं आ रही है। वे इन दिनों ब्रेक मोड में है और छुट्टियां एन्जॉय कर रही है। इसी बीच उन्होंने कुछ फोटोशूट्स भी करवाए। जेनिफर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक टू पीस बिकिनी में फोटो शेयर की है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- new insta story🌻Uff Damn hot!! While my eyes see how beautiful you look outside. My heart feels how perfect you are inside.🥀❣️ . जेनिफर की फोटो देख यूजर्स आपस में भिड़ गए हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा- 'क्या जरूरत है आपको ये सब करने की' तो दूसरे ने जवाब दिया- 'अगर आप किसी को एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कमेंट भी मत करो'। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी कमेंट किए...

- एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'आपको ये सब करना शोभा नहीं देता है'। एक ने लिखा- 'शर्म आनी चाहिए आपको'। एक ने लिखा- 'मुझे ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं आई'। एक बोला- 'मैं आपको इस ड्रेस में कभी भी पसंद नहीं कर सकता'।



- कुछ यूजर्स जेनिफर के बचाव में भी सामने आए। एक ने कमेंट करते हुए लिखा- 'अगर मेल एक्टर अपनी हाफ नेक्ड फोटो शेयर करते सकते हैं तो एक्ट्रेस बिकिनी में फोटो क्यों नहीं शेयर कर सकती'। एक अन्य ने लिखा- 'जो जेनिफर को सलाह दे रहे हैं वे अपनी सलाह अपने पास रखे'। एक ने लिखा- 'जेनिफर का फिगर बेहद हॉट लग रहा है'।

बिपाशा के पति की एक्स वाइफ है जेनिफर

जेनिफर बिपाशा बसु के पति करन सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ हैं। दोनों ने 'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में साथ काम किया था और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। दोनों अप्रैल 2012 में शादी की थी। लेकिन दोनों की शादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। करन के एग्रेसिव और फ्लर्ट रवैए के कारण दोनों में झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों ने 2014 में तलाक ले लिया। जेनिफर से तलाक लेने के बाद करन ने बिपाशा से शादी की। बता दें कि जेनिफर से शादी करने से पहले करन ने टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से शादी की थी।



12 साल की उम्र में शुरू किया था करियर

जेनिफर ने फिल्म 'राजा को रानी से प्यार हो गया' फिल्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने 'कुछ ना कहो', 'राजा की आएगा बरात', 'फिर से' जैसी फिल्म में काम किया है। उन्होंने 'कुसुम', 'कोई दिल में है', 'कसौटी जिंदगी की', 'क्या होगा निम्मो का', 'कहीं तो है', 'दिल मिल गए', 'सरस्वतीचंद्र', 'बेहद', 'बेपनाह' जैसी टीवी सीरियलों में काम किया है।