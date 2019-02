माइसन 10 डिग्री टेम्प्रेचर में टीवी की संस्कारी बहू ने बिकिनी में करवाया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा- देखना चाहती थी कैसा फील होता है

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी सीरियल 'नजर' में दिलरुबा का किरदार निभा रही श्रीजिता डे की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल, उन्होंने कश्मीर में माइनस 10 डिग्री टेम्प्रेचर में बिकिनी में फोटोशूट करवाया है। गोल्डन कलर की बिकिनी में श्रीजिता ने अपनी ये फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा- 'Abounding challenge... -10 Degrees, wanted to see how it feels'. श्रीजिता की बिकिनी फोटो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। यूजर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया- 'हॉट इन ए गोल्ड प्लेस'। एक अन्य ने लिखा- 'ठंड लग जाएगी मैडम'। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी कमेंट्स किए...



- एक यूजर ने लिखा- 'आपकी हॉटनेस बर्फ को भी चुटकियों में पिघला देगी'। एक ने लिखा- 'सर्दी में गर्मी का अहसास'। एक यूजर ने लिखा- 'कश्मीर की सारी बर्फ पिघल गई है'।

एकता के सीरियल में पहली बार आई थीं नजर

श्रीजिता ने अपने करियर की शुरुआत एकता कपूर की सीरियल 'कसौटी जिंदगी में' से की थी। इसके अलावा उन्होंने 'मिले जब हम तुम', 'उतरन', 'तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो', 'कोई लौट के आया है' जैसे शोज में काम किया है। उन्होंने टीवी सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी काम किया है।