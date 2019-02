जिस पति का घर छोड़कर अलग रह रही टीवी सीरियल 'दीया और बाती हम' की एक्ट्रेस, अब उसी के साथ देर रात पार्टी एन्जॉय करती आई नजर, लगा दी है तलाक की अर्जी

. 'सावित्री', 'मर्यादा', 'दीया और बाती हम' जैसे टीवी सीरियल में काम कर चुकी एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा(34) पति और टीवी एक्टर राकेश बापट (40) से अलग हो रही हैं। रिद्धि पति के घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रिद्धि और राकेश अपने कॉमन फ्रेंड्स सनाया ईरानी, मोहित सहगल और अन्य टीवी सेलेब्स के साथ पार्टी करते नजर आ रहे हैं। जिस वीडियो में रिद्धि-राकेश फ्रेंड्स के साथ इनहाउस पार्टी करते दिख रहे हैं। साथ ही वीडियो का कैप्शन, 'Back to base night routine' दिया गया है। शादी के 7 साल बाद रिद्धि और राकेश अब साथ नहीं है और दोनों ने लीगली रूप से भी अलग होने की प्रोसेस शुरू कर दी है। बता दें, रिद्धि फाइनेंस मिनिस्टर की भतीजी है। रिश्ते में अरुण जेटली, रिद्धि के फूफा लगते हैं।

View this post on Instagram

♥♥princess sanaya 😗😗😗 @sanayairani @sanayairani @sanayairani @itsmohitsehgal @itsmohitsehgal @itsmohitsehgal @itsmohitsehgal @iridhidogra @iridhidogra @iridhidogra @iridhidogra @sucheetat @sucheetat @sucheetat @sucheetat @raqeshbapat @raqeshbapat🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

A post shared by SANOM MY PARADİSE😗MY HEART💓 (@sanayam_my_princess) on Feb 12, 2019 at 11:10am PST