Iss 26th January Bollywood ke Bhaijaan aur Comedy King Kapil ke saath hogi dher saari entertainment jab karenge hum #MumbaiPolice ko slaam #Umang2020 mein, raat 9:30 baje sirf Sony par. ☺️💗❤️🥰 . . . . . . . . @beingsalmankhan @katrinakaif @kapilsharma @krushna30 @kritisanon

A post shared by KatrinaKPrincess (@katrinakprincess) on Jan 22, 2020 at 10:11pm PST