Ind vs Eng: इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बिफरे केविन पीटरसन, पूछा- इन्हें कोचिंग कौन देता है

लंदन. भारत और इंग्लैंड के बीच साउथैम्पटन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में एक बार फिर इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। दोनों ओपनर विफल रहे। कीटोन जेनिंग्स तो जल्दी आउट हो गए लेकिन दिक्कत एलिस्टर कुक को लेकर ज्यादा है। वो 50 से ज्यादा खेलने के बाद एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर आउट हुए। बहरहाल, ओपनर ही क्यों इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज केविन पीटरसन ने इंग्लैंड के पूरे बैटिंग लाइनअप को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि बल्लेबाजों को कोचिंग कौन देता है।



पीटरसन क्यों हैं नाराज: इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पिच रिपोर्ट में ने भी कहा था कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी। इस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर भी मेजबान बिखर गए। सैम कुरेन के 78 और मोइन अली के 40 रनों की बदौलत पहली पारी में 246 रन बनाए। बहरहाल, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के ढहने के बाद केविन पीटरसन ने एक ट्वीट में कहा- इंग्लैंड के टेस्ट बल्लेबाजों को कोचिंग कौन देता है। उनकी टीम में ऐसा कौन है जो बेहतर बल्लेबाजी के लिए प्रेरणा दे सके? बता दें कि इंग्लैंड के बैटिंग कोच पूर्व टेस्ट बल्लेबाज मार्क रामप्रकाश हैं। कहा जा सकता है कि पीटरसन की नाराजगी की वजह रामप्रकाश ही हैं।



Who coaches England’s Test batsmen?!



Who in their setup inspires them to to be their best?