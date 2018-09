एशिया कप 2018: भारत से हारा पाक अब आगे क्या; जानिए एशिया कप में आगे कौन से मैच और कब

भारत की तरफ से इस बार कप्तानी क

नई दिल्ली. Asia Cup Cricket 2018: एशिया कप का रोमांच बढ़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर साबित कर दिया कि क्यों के बिना भी उसकी टीम जबरदस्त है। अफगानिस्तान श्रीलंका को हराकर चौंका चुका है और आज वो बांग्लादेश के सामने होगा। यह मैच भी रोमांचक होगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें भी हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ जीत भी हासिल कर चुकी हैं। भारत की तरफ से इस बार कप्तानी का जिम्मा ओपनर को सौंपा गया है। उप कप्तान हैं। करीब 10 साल बाद हॉन्गकॉन्ग किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा बन रहा है। यहां जानिए कि आगे आपके सामने कौन से मैच और कब आएंगे। कब होगा फाइनल और किस वक्त शुरू होंगे मुकाबले।

Asia Cup Cricket 2018: जानिए पूरा शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

20 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान। अबुधाबी

Super Four (सुपर 4)

21 सितंबर: ग्रुप ए की विजेता vs ग्रुप बी की उप विजेता। दुबई

21 सितंबर: ग्रुप बी विनर vs ग्रुप ए की रनर अप यानी उप विजेता। अबुधाबी

23 सितंबर: ग्रुप ए विनर vs ग्रुप बी की रनर अप यानी उप विजेता। दुबई

23 सितंबर: ग्रुप बी विनर vs ग्रुप बी रनर अप। अबुधाबी

25 सितंबर: ग्रुप ए विनर vs ग्रुप बी विनर। दुबई

26 सितंबर: ग्रुप ए रनर अप vs ग्रुप बी रनर अप। अबुधाबी

कब होगा फाइनल

- एशिया कप 2018 का फाइनल दुबई में 28 सितंबर को खेला जाएगा। सभी मैच भारतीय समय के अनुसार शाम पांच बजे शुरू होंगे।