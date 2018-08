AB Vajpayee Death: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, 93 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री का गुरुवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में शाम 5 बजकर पांच मिनट पर आखिरी सांस ली। अटल जी करीब दो महीने से दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल में एडमिट थे। बुधवार रात से अटल जी की हालत काफी नाजुक हो गई थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य अटल जी की सेहत का हाल जानने AIIMS पहुंचे।

संबंधित ख़बरें

अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे: 93 की उम्र में निधन, दो महीने से एम्स में भर्ती थे; मोदी ने कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं

अटलजी से जुड़े 10 किस्से: चुनाव हार जाते थे तो फिल्म देखने चले जाते थे, टीवी बंद कर दो तो नाराज हो जाते थे

अटलजी के भाषणों के कायल थे नेहरू, कहा था- इनमें काफी संभावनाएं हैं, एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे

कविताओं में अटलजी: जनता पार्टी टूटी तो लिखा- गीत नहीं गाता हूं; भाजपा बनी तो लिखा- गीत नया गाता हूं

Former Prime Minister & Bharat Ratna #AtalBihariVaajpayee passes away in AIIMS. He was 93. pic.twitter.com/r12aIPF5G0