CBSE Board Class 10 Result: कल ही आएगा सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, देखें cbseresults.nic.in पर शाम 4 बजे

नई दिल्ली. CBSE कल शाम 4 बजे 10वीं क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। स्टूडेंट्स यह नतीजे दोपहर चार बजे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in के साथ ही गूगल सर्च पर चेक किए जा सकेंगे। इस साल CBSE 10th एग्जाम में कुल 28 लाख छात्र शामिल हुए थे। बता दें कि 12वीं का रिजल्ट 26 मई को डिक्लेयर किया गया था। इस साल यह 83.01% रहा।

CBSE कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए यहाँ विजिट करें:-

CBSE Board 10th Result 2018, CBSE Class 10th Result Updates Here

ऐसे चेक करें रिजल्ट

1. सबसे पहले cbseresults.nic.in या गूगल सर्च पर जाएं। इसमें CBSE Class 10th 2018 रिजल्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करें।

2. यहां कुछ फॉर्मलटीज आपको पूरी करनी हैं। ये वहीं फॉर्मलटीज हैं जो आपके एडमिट कार्ड पर दर्ज हैं।

3. यहां दिए गए बॉक्स में ये जानकारियां पूरी सावधानी के साथ भरें।

4. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. रिजल्ट को चेक करने के बाद सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लें। अगर संभव हो तो भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसका प्रिंट आउट भी लेकर रखें।

Results of CBSE Class 10 examinations for 2017-18 to be declared by 4 pm on 29th of May, 2018