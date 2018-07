नई दिल्ली. एनडीए की अहम भागीदार लोक जनशक्ति पार्टी ने मोदी सरकार से एक नई मांग कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के बेटे और सांसद ने कहा है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए पुराने कानून को बहाल किया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी से बातचीत में चिराग ने कहा- हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार SC/ST एक्ट पर अध्यादेश लाए। लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो कानून के तौर पर इसे 7 अगस्त तक संसद में पेश करे। पुराने कानून को बहाल किया जाए। 9 अगस्त को दलित आंदोलन करने जा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह 2 अप्रैल को हुए आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा होगा।

We wanted centre to bring an ordinance about SC/ST Act. But it couldn't be done now so we've asked centre to reintroduce it as a bill in the Parliament on Aug 7 & restore the previous law, as Dalit protests on Aug 9 could be more aggressive than April 2 protests:Chirag Paswan,LJP pic.twitter.com/2NvnW2p2KQ