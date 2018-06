मुंबई. की फिल्म रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है। फिल्म में बेहतरीन आउटडोर लोकेशन और एक्शन सीन हैं। हालांकि, इस फिल्म में अहम रोल प्ले कर रहीं का एक डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। जैसे ही यह डायलॉग सामने आया तो लोगों ने अपने-अपनी तरीके से ट्विटर पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए। कुछ में डेजी शाह को ट्रोल भी किया गया।

क्या है ये डायलॉग?

- ट्रेलर में डेजी एक डायलॉग बोलती नजर आती हैं। ये अंग्रेजी में ही है। वो कहती हैं- Our business is our business, none of your business। यानी हमारा बिजनेस हमारा ही है और हमारे बिजनेस पर कोई नजर डाले ये हमे बर्दाश्त नहीं।

- बहरहाल, इसी डायलॉग को लेकर लोगों ने डेजी का मजाक भी उड़ाया लेकिन यह एक्ट्रेस इससे नाखुश या खफा नहीं है। एक इंटरव्यू में डेजी ने कहा- इस डायलॉग को जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, उससे मैं बहुत खुश हूं।

एयर होस्टेस बनना चाहती थी

- न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में डेजी ने कहा- हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग इस डायलॉग को इतना पसंद करेंगे। मुझे बहुत मजा आया जब लोगों ने इस डायलॉग पर अपने तरीके से रिएक्शन दिया। मेरे घर में भी एेसा ही होता है जब मैं अपनी बहन से बातचीत करती हूं। वो लड़कों के अंदाज में कहती है- ये मेरा काम है और तुम्हें इससे कोई काम नहीं होना चाहिए।

- इस डायलॉग को मिल रही पॉपुलैरिटी से मैं तो खुश हूं ही, सलमान भी बहुत खुश हैं। क्योंकि मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मुझे काम दो। लेकिन, जब सही प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया।

- डेजी ने कहा- मैं तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। लेकिन, कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, वही होता है तो मेरे साथ भी यही हुआ।