कार्डिफ. MS Dhoni ‌37th Birthday: दुनिया में ‘कैप्टन कूल’ के नाम से मशहूर का आज यानी 7 जुलाई को 37वां जन्मदिन है। शुक्रवार रात उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के बाद फैमिली और टीम मेंबर के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। झारखंड के रहने वाले धोनी ने मैदान पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। बता दें कि धोनी टीम के साथ इस वक्त इंग्लैंड में हैं। एमएस को उनके कई साथियों ने यादगार फोटोज के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं।

वीरेंद्र सहवाग का सदाबहार अंदाज

- वीरेंद्र सहवाग ने धोनी का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें धोनी स्टंपिंग से बचने के लिए पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं। सहवाग ने लिखा- आशा है कि आपका जीवन इस स्ट्रेच से भी लंबा होगा और आप हर चीज में खुशी खोज पाने में कामयाब रहेंगे जो आपकी स्टंपिंग से भी ज्यादा तेज होगी। ओम फिनिशाय नम:

#HappyBirthdayMSDhoni . May your life be longer than this stretch and may you find happiness in everything, faster than your stumpings. Om Finishaya Namaha ! pic.twitter.com/zAHCX33n1y — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 6, 2018



- टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और अब मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने कहा- धोनी पहले ही लीजेंड बन चुके हैं। फिर चाहे वो लंबे छक्के मारने की बात हो या उनका कैप्टन कूल वाला अंदाज। अब ये देखना है कि वो सफेद गेंद के साथ भारत की कामयाबी का अहम हिस्सा कैसे बनते हैं।

MS Dhoni is already a cricketing legend, be it with his winning sixes or his cool captaincy. So here's a good time to look at how he has reinvented himself off late to remain a crucial part of India's success with the white ball. #AakashVani pic.twitter.com/bq1EoEPfVR — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 7, 2018

एमएस शहजाद

- अफगानिस्तान के विकेटकीपर और तूफानी बैट्समैन एमएस शहजाद धोनी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। खुद शहजाद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि धोनी ने जितनी उनकी मदद की है, उतनी किसी और ने नहीं की। शहजाद ने भी अपने ‘माही भाई’ को जन्मदिन की बधाई दी है।

Very happy birthday Ms Dhoni @msdhoni 37 pic.twitter.com/T7Tvza7OfV — MS Shahzad (@MShahzad077) July 6, 2018

सुरेश रैना

- रैना भी धोनी के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक खूबसूरत फोटो के साथ अपने पूर्व कप्तान को बर्थडे विश किया है। रैना ने कहा- आप हमेशा मेरी प्रेरणा रहे हैं और रहेंगे।

Happy birthday to the legend @msdhoni. There can be nobody like you. ✌️ pic.twitter.com/gMDepTPN3l — Suresh Raina (@ImRaina) July 6, 2018

Walking out of your 500th international match & gracefully walking into the blessed day of India, when a legend like you was born! Wish you a very Happy Birthday brother @msdhoni 🎂You have been my inspiration & will always be! I cherish all our good times! #HappyBirthdayMSDhoni pic.twitter.com/YinwMNSAgz — Suresh Raina (@ImRaina) July 6, 2018



- फिलहाल, चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी अपने पूर्व कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया। इसमें वो धोनी से गले मिलते नजर आ रहे हैं।