मुंबई. यहां के चेम्बूर स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के हाइड्रो क्रेकर प्लांट में बुधवार को आग लग गई। घटना में दो लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, कुछ हिस्सों में अभी भी लपटें निकल रही हैं और दमकल कर्मचारी इन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।

#LatestVisuals: Fire broke out at Hydro Cracker plant of BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) refinery, Chembur is now under control; 2 people receive minor injuries, fire fighting operation underway. #Maharashtra pic.twitter.com/gQqWR3dWxg