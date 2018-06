गूगल के होमपेज पर आज डूडल के जरिए अमेरिका की एनेस्थिसियॉलॉजिस्ट को याद किया गया है। अमेरिका की डॉक्टर वर्जीनिया ऐपगार का आज 109वां जन्मदिन है। वर्जीनिया ऐपगार को 'Apgar Score' बनाने के लिए जाना जाता है। ऐपगार स्कोर के जरिए जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर नवजात बच्चों की सेहत का पता लगाया जा सकता है। वर्जीनिया ऐपगार ने 1952 में इसे इजात किया था। वहीं गूगल ने डूडल के जरिए उन्हें याद किया है। डूडल में डॉक्टर वर्जीनिया एक लेटर पैड और पेन हाथ में लिए नजर आ रही हैं। जिसमें वो सामने दिख रहे नन्हे बच्चे के बार में कुछ नोट करते दिख रही हैं। रंग-बिरंगा ये डूडल देखने में बेहद ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला नजर आ रहा है।

गूगल ने डूडल के जरिए एक मौका दिया है, उस शख्सियत को जानने का, जिनके योगदान के कारण हम सब स्वस्थ हैं। वर्जीनिया ऐपगार का जन्म 7 जून 1909 को अमेरिका के न्यूजर्सी में हुआ था। अपने परिवार में कई सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण वर्जीनिया का इंटरेस्ट मेडिसिन और साइंस की तरफ हुआ। 1949 को उन्होंने सर्जरी में अपनी पढ़ाई पूरी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जर में पहली महिला प्रोफेसर होने का खिताब भी डॉक्टर वर्जीनिया के नाम है। 1950 में अमेरिका में अचानक मृत्यु दर बढ़ने के दौरान वर्जीनिया का ध्यान इस ओर गया, और इस पर रिसर्च करते हुए 1952 में उन्होंने वर्जीनिया ऐपगार की खोज कर ली। वर्जीनिया ने अपनी जिंदगी में 'Is My Baby All Right?' नाम की किताब भी लिखी। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई।