Ganesh Chaturthi 2018: गणेश चतुर्थी पर परिजनों को भेजें ये 10 संदेश; हिंदी और इंग्लिश दोनों करें इस्तेमाल

गणपति 13 सितंबर को विराजेंगे।

नई दिल्ली. happy ganesh chaturthi wishes 2018: इस बार 13 सितंबर को पड़ रही है। इसके लिए भक्त तैयारियों में जुटे हैं। गजानन के भक्तों में उनके आगमन को लेकर उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। वो अपनी तैयारियां में जुटे हैं। उनका सवाल है कि इस बार क्या नया किया जा सकता है। देश का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां ये तैयारियां ना चल रही हों। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं कामकाजी हों या घरेलू- क्या अमीर और क्या गरीब। हर कोई विघ्नहर्ता के स्वागत की तैयारियां कर रहा है। गणपति 13 सितंबर को विराजेंगे। बहरहाल, हम यहां आपको कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं जो आपका वक्त बचाएंगे और इन शुभकामना संदेशों को आप आसानी से अपने करीबियों या परिजनों को भेजकर उन्हें इस महापर्व की बधाई या शुभकामनाएं दे सकते हैं। खास बात ये है कि एक ही जगह आपको हिंदी और ENGLISH में ये ganesh chaturthi wishes दी जा रही हैं।

विनायक चतुर्थी पर ये संदेश हिंदी में भी..

1) आते हैं बड़ी धूम से हमारे गणपति जी,

जाते हैं बड़ी धूम से हमारे गणपति जी,

और इस तरह सबसे पहले आकर,

दिलों में बस जाते हमारे गणपति जी।

आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

2) देखो गणपति बप्पा आए हैं,

और साथ खुशहाली लाए हैं,

गणपति के आशीष से,

सबने सुख गीत गाए हैं।

आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

3) गणपति जी का सर पे हाथ हो, हमेशा उनका साथ हो

खुशियों का हो बसेरा, शुरुआत करें विनायक के गुणगान से

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

4) खुशियों की सौगातें आएं, गणपति जी आपके पास आएं,

आपके जीवन मे आए सुख-संपत्ति की बहार, ये विनायक साथ लाएं।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

5) श्री गणेश की कृपा बनी रहे आप पर हर दम;

हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में आपके आए ना कोई गम।

आप सभी कोगणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Ganesh Chaturthi wishes In English

1) May Lord Ganesha remove all obstacles of your life and Provide you with auspicious beginnings.

Ganesha Inspire you with creativity And bless you with intellect and wisdom.

Happy Ganesh Chaturthi

2) Wishing you happiness as big as Ganesha Ganesh’s appetite. Life as long as his trunk.

Trouble as small as his mouse and lastly Moments as sweet as modaks.

so Sending you wishes on Ganesh Chaturthi.

3) DO YOU KNOW WHAT IS THE MEANING OF GANESH

G: get

A: always

N: new

E: energy

S: spirit

H: happiness.

so Wish you Happy Ganesh Chaturthi.

4) Vakratund Mahakay

Suryakoti Samprabha

Nirvighnam Kurume Devam

Sarvakaryesu Sarvada

Wish you Happy Ganesh Chaturthi



5) May Lord Ganesha Gives You....

A Rainbow For Every Storm. A Smile For Every Tear. A Promise For Every Care and finally An Answer To Every Prayer.

Happy Ganesh Chaturthi!