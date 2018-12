Hartalika Teej Messages: हरतालिका या हरियाली तीज आज, अपनों के भेजें ये खास संदेश- हिंदी और English में

Hartalika Teej: आज हरियाली या हरतालिका त

नई दिल्ली. Hartalika Teej: आज हरियाली या हरतालिका तीज है। देश के कुछ हिस्सों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसे सिर्फ तीज का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने जीवनसाथी यानी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए कठिन व्रत धारण करती हैं। हालांकि, कोई बंधन नहीं है इसलिए अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। उत्तर भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह व्रत ज्यादा रखा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी परंपरा के चलते यह Hariyali Teej मनाई जाती है। आप इस व्रत पर अपनों को ये संदेश भेज सकते हैं।

1) देखो सखी सावन लाया है

पवित्र तीज का त्यौहार

और बुला रही है आपको

खुशियों की बहार- हरियाली तीज की शुभकामनाएं

2) हरियाली तीज का पवित्र पर्व आया

अपने साथ प्यार और खुशियों की बहार लाया

आओ मिलकर साथ मनाएं, जीवन को खुशियों से महकाएं

हरियाली तीज की शुभकामनाएं...

3) ये तीज है प्रकृति की उमंगो से भरा त्योहार

बारिश की फुहार और बागों में बहार

दिल से मुबारक हो आपको ये त्योहार

4) आसमां से बरसती सावन की बूंदें

सावन की हरियाली पावन सी बूंदें

जीवन में हरियाली हो-आशाओं का संचार हो

दिल से मुबारक तीज का त्योहार हो..

5) चलो सखी तीज का त्योहार मनाएं

गमों को भूलें- शिव और पार्वती की भक्ति में खो जाएं

हरियाली तीज की शुभकामनाएं

और English में..

1) I Hope the swings of joy, Fill your heart with love and Happiness. Happy Teej

2) I hope this Teej, Light up for you and remain happy times. life and dreams for a year full of smiles.

3) the divine light Spread in your life. Peace, happiness and fine health. Hartalika Teej

4) hope the magic of Hartalika Teej bring lots of happiness in your life. Happy Hartalika Teej