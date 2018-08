Happy Independence Day: आजादी के पर्व पर अपनों को भेजिए वॉट्सऐप-SMS या GIF संदेश और दीजिए शुभकामनाएं

नई दिल्ली. देश कल यानी 15 अगस्त को अपना 72वां मनाएगा। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने एक बार कहा था- हमारे लिए आजादी से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ उनका मशहूर नारा- तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भी जन-जन तक पहुंचा था। आप भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने करीबियों, मित्रों या संबंधियों को Independence Day Wish कर सकते हैं। इसके लिए वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर और एसएमएस कर सकते हैं। आजकल GIF मैसेज काफी लोकप्रिय हैं। लिहाजा, संदेश के साथ आप इन फाइलों को भी अटैच कर सकते हैं। यहां कुछ मैसेज हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।

1- महात्मा गांधी ने कहा था- Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living.

2 - बड़ा सवाल तो ये है कि Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country! Happy Independence Day.

3- आचार्य विनोवा भावे ने कहा था- स्वतंत्रता जन्म सिद्ध नहीं बल्कि कर्म सिद्ध अधिकार है।