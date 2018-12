Teachers Day Quotes: शिक्षक दिवस पर करें इन शुभकामना संदेशों का इस्तेमाल

नई दिल्ली. Happy Teachers Day Quotes: आज देश अपने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली की याद में शिक्षक दिवस मना रहा है। वैसे इस दिन को याद रखने के अनगिनत कारण हैं। एक तो यही कि आज हमें जो ज्ञान है या जो हम जानते हैं उसके पीछे हमारे शिक्षक का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक को हर जगह अमूल्य या अनमोल बताया गया है। और भी खास ये है कि शिक्षकों के बारे में दार्शनिकों और महान व्यक्तियों ने समय-समय पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इन सभी कथनों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक शिक्षक का हमारे जीवन में क्या मूल्य है। क्यों वो अनमोल है। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ संदेशों (happy teachers day 2018 wishing quotes) के बारे में बता रहे हैं। इन्हें आप अपने अध्यापकों को भेजे संदेशों या कार्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर संदेश पहले अंग्रेजी में और फिर उसका अनुवाद हिंदी में दिया गया है। यानी आप दोनों भाषाओं में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।

1) Brad Henry Love: A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning .

- अमेरिका के मशहूर वकील, राजनेता और दार्शनिक ब्रैड हेनरी लव ने कहा था- एक अच्छा शिक्षक आशा की प्रेरणा, कल्पना को साकार और अध्यन के लिए प्रेम जगा सकता है।

2) Dr. APJ. Abdul Kalam: Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me.

- भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइलमैन भी कहा जाता है। शिक्षकों पर उन्होंने कहा था- अध्यापन एक पवित्र माध्यम है। इसके जरिए चरित्र निर्माण और व्यक्ति के भविष्य को संवारा जा सकता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे अध्यापक के तौर पर याद रखेंगे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।

3) William Arthur Ward: The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.

- विलियम आर्थर वार्ड ने कहा था- औसत शिक्षक बताता है। अच्छा शिक्षक समझाता है। बेहतर शिक्षक करके दिखाता है और महान अध्यापक प्रेरणा देता है।

4) John Henrik Clarke: A good teacher, like a good entertainer first must hold his audiences attention, then he can teach his lesson

- John Henrik Clarke

- अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षाविद जॉन हेनरिक क्लार्क ने कहा था- एक अच्छा शिक्षक उस मनोरंजन करने वाले की तरह है जो सबसे पहले उसे सुनने या देखने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद वो उन्हें शिक्षा देता है।

5) Aristotle: Those who educate children well are more to be honored than they who produce them; for these only gave them life, those the art of living well.

- महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था- बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वालों का सम्मान उन्हें जन्म देने वालों से ज्यादा होता है। एक सिर्फ जन्म देता है लेकिन दूसरा उन्हें बेहतर तरीके से जीवन-यापन का तरीका बताता है।



6) Abhijit Naskar: The teacher should be like the conductor in the orchestra, not the trainer in the circus.

- न्यूरोसाइंटिस्ट और आधुनिक समय के मशहूर लेखक अभिजीत नास्कर ने कहा है- शिक्षक को ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होना चाहिए ना कि सर्कस के ट्रेनर की तरह।

7) Mustafa Kemal Ataturk: A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others.

- तुर्की के मशहूर सैन्य अधिकारी और क्रांतिकारी मुस्तफा कमला अतातुर्क ने कहा था- अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है। वो दूसरों को बनाने में खुद को न्योछावर कर देता है।