कोलकाता. Non Vegetarian Food in Kolkata: यहां नॉन वेज यानी मांसाहारी भोजन के शौकीन लोगों के लिए एक बार फिर चिंता की वजह सामने आई है। हावड़ा में मंगलवार दोपहर पुलिस ने एक वैन से 120 किलोग्राम मांस बरामद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह उसी तरह का सड़ा हुआ मांस है जो कोलकाता के कई हिस्सों में पहले भी बरामद किया जा चुका है। बता दें कि सड़े हुए मांस की वजह से सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि राज्य के कई हिस्सों में लोग फिलहाल इसे खाने से परहेज कर रहे हैं।

