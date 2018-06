पटना. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपनी फिल्म का पोस्टर जारी किया। इस फिल्म का नाम ‘रूद्र’ है। तेज प्रताप ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फिल्म का पोस्टर जारी किया है। इसमें नीचे की तरफ Coming soon यानी ‘जल्द ही’ लिखा है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार में तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री जबकि उनके छोटे भाई उप मुख्यमंत्री थे।

LALU PRASADS SON TEJ PRATAP YADAV SET TO ENTER THE HINDI FILM INDUSTRY WITH MOVIE RUDRA