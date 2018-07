पटना. बिहार के नालंदा में कुछ लोगों ने हत्या के आरोपी एक शख्स को मकान के छज्जे यानी बालकनी से नीचे फेंक दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नालंदा के बिहार शरीफ में हत्या के बाद यह आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वहां स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने इलाके में काफी तोड़फोड़ भी की। इसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH: Man being thrown off a balcony in Nalanda's Bihar Sharif by group of people. The man, a murder accused, has been admitted to hospital. Locals had vandalised the area when he had attempted to escape after committing the murder. 9 people arrested in this connection. #Bihar pic.twitter.com/Kz49XL3ZOb