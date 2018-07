नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहां की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। उन पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बेटी मरियम नवाज को 7 और दामाद कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई है। मरियम को भी 18 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। मरियम ने सजा के बाद कहा- मेरे पिता को पहले भी उम्र कैद और देश निकाला दिया जा चुका है। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बहरहाल, नवाज शरीफ पर फैसला आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने ट्विटर के जरिए प्रतिक्रियाएं दीं। इनमें से ज्यादातर मजेदार रहीं। आप भी देखिए, क्या रिएक्शन रहे पाकिस्तानियों के।

इंतजार ऐसे हुआ खत्म

- हमजा सैफ ने ट्वीट किया तो इसमें भ्रष्टाचार निरोधक के फैसला सुनाने में हुई देरी पर भी तंज था। दरअसल, नवाज और उनकी बेटी पर फैसला सुबह 10 बजे आना था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये आ पाया दोपहर 2.30 पर। इस दौरान जज साहब दोनों पक्षों के वकीलों से चैम्बर में बातचीत करते रहे।

Gone with the tind यानी क्या

- अंग्रेजी में कहा जाता है Gone with the wind। लेकिन, अली मिकाद ने नवाज को मिली सजा पर तंज कसते हुए लिखा Gone with the tind। दरअसल, लाहौर में नवाज शरीफ का जो महल है उसे रायविंड पैलेस कहा जाता है। अली इसी महल को लेकर व्यंग्य कस रहे थे।

संजू के बाद गंजू

- राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। एक पाकिस्तानी ने नवाज को मजेदार सलाह दी। @imxain हैंडल से किए गए ट्वीट में इस शख्स ने लिखा- नवाज शरीफ को अपनी बायोपिक के लिए राजकुमार हिरानी से संपर्क करना चाहिए। इस फिल्म का नाम भी गंजू होना चाहिए।

Nawaz Sharif to contact Rajkumar Hirani for his biopic. The movie to be named Ganju.#AvenfieldReference #NawazSharif — Xain (@imxain) July 6, 2018

ऐसे दिखेंगे शरीफ?

- @iHammadMehmood से किए गए ट्वीट में नवाज का मीम बनाया गया। इसमें उन्हें कैदी दिखाया गया है।

बच गया पाकिस्तान

- @iboredyr हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया। पिंजरे में शेर और पाकिस्तान सुरक्षित (Lion Caged. Pakistan Saved)