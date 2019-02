कल होगी भारतीय वायुसेना के जाबाज़ विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी, पाक पीएम इमरान खान ने किया ऐलान

नई दिल्ली. 27 फरवरी, 2019 को फाइटर प्लेन से पाकिस्तान के सीमा में गिरे भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को शुक्रवार यानी 1 मार्च 2019 को रिहा कर दिया जाएगा। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाक संसद में आज किया है साथ ही इमरान खान ने यह भी साफ कर दिया कि भारतीय पायलट की रिहाई को हमारी कमजोरी ना समझा जाए हम यह अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं। वहीं भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत ने पूरे मामले पर पहले ही अपना रुख साफ करते हुए कह दिया था कि विंग कमांडर अभिनंदन कि पाकिस्तान तुरंत रिहाई करें और इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी नहीं होगी

Pakistan Prime Minister Imran Khan: As a peace gesture we are releasing Wing Commander Abhinandan tomorrow. pic.twitter.com/J0Attb6KDC