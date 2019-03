Live / विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए बेसब्र देश; देखिए वाघा बॉर्डर से मिल रही तस्वीरें

अमृतसर. दो दिन पहले की हिरासत में पहुंचे देश के वीर और जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्धमान किसी भी वक्त देश लौट सकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और राजनयिकों ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सोमवार को भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते हुए अभिनंदन अपने मिग-21 विमान से एलओसी के पार चले गए थे। इसी दौरान उनका विमान क्रैश हो गया था। जिसके बाद वे वहीं पर सेना की गिरफ्त में फंस गए थे। पाक प्रधानमंत्री ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी ओर से शांति के कदम के तौर पर अभिनंदन को शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले भारत ने पाक से कहा था कि वह तत्काल और बिना शर्त अभिनंदन को रिहा करे। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेकते हुए अभिनंदन की बिना शर्त रिहाई पर हामी भर दी थी। देश अपने वीर सपूत का बेसब्री और बेकरारी से एकटक इंतजार कर रहा था। bhaskar.com आपको इसकी कुछ खास तस्वीरें दे रहा है।

एयरफोर्स की टीम रिसीव करेगी

विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा-अटारी बॉर्डर पर एयरफोर्स की टीम ही रिसीव करेगी। न्यूज एजेंसी ने यह साफ कर दिया है।

Visuals from Attari-Wagah border; Wing Commander #AbhinandanVarthaman to be received by a team of Indian Air Force. pic.twitter.com/C4wv14AEAd

इसी काफिले में हैं अभिनंदन

यह चित्र न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। विंग कमांडर अभिनंदन को इसी काफिले में लाहौर से वाघा बॉर्डर लाया गया।

Pakistan: Visuals from Wagah in Lahore; IAF Wing Commander #AbhinandanVarthaman will soon be handed over to the Indian Air Force at Attari-Wagah border pic.twitter.com/xEPghVgNzi