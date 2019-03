Abhinandan News / जानें कौन हैं वो महिला जो अभिनंदन के साथ वाघा बॉर्डर पर आई थीं नज़र

Abhinandan Varthaman Latest News Update, Who Was the Lady With Abhinandan During

नई दिल्ली. पाकिस्तान से रिहा होकर भारतीय वायुसेना के जाबाज़ अपने देश लौट चुके हैं। शुक्रवार रात 9.15 बजे उनकी वतन वापसी हुई। अब देशवासी अपने इस रीयल हीरो के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब हैं। उनसे जुड़ी हर बात..हर किस्सों को समेटना चाहते हैं ...शुक्रवार को जब वो अटारी बॉर्डर पार कर अपने वतन लौटे तो इस दौरान उनके साथ एक महिला भी नज़र आई थीं जिनके बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं कि वो आखिरकार कौन थीं...किसी ने कहा कि वो अभिनंदन की पत्नी थीं तो किसी ने उन्हे अभिनंदन का रिश्तेदार बताया लेकिन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए हम आपको बा रहे हैं कि वो महिला आखिरकार कौन थीं? दरअसल, बताया जा रहा है कि वो महिला पाकिस्तान विदेश विभाग में भारत मामलों की डायरेक्ट हैं, जिनका नाम डॉ फरिहा बुगती है। आपको बता दें कि फरिहा बुगती पाकिस्तान विदेश सेवा यानि एफएसपी की वो अधिकारी हैं, जो भारतीय विदेश सेवा यानि आईएफएस के समकक्ष है। डॉ फरिहा बुगती ही कुलभूषण जाधव मामले को भी देख रही हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को अभिनंदन के साथ सीमा तक ये डॉ. फरिहा बुगती भी मौजूद रहीं थीं। अभिनंदन 27 फरवरी से पाकिस्तान की गिरफ्त में थे वो पाकिस्तान के F16 से लोहा लेते हुए पीओके में जा गिरे थे जिसके बाद भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया था। -- पूरी ख़बर पढ़ें --