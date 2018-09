Asia Cup 2018: बांग्लादेश पर फिर भारी पड़ सकती है अफगानिस्तान; देखिए इस मैच के रोचक Photos

एशिया कप में आज अफगानिस्तान और

दुबई. Asia Cup 2018 BAN vs AFG Match Photos: एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिर होने जा रहा है। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश (Afghanistan vs Bangladesh Match Photos) का मैच फिर होने जा रहा है। अबुधाबी के शेख जाएद स्टेडियम में जब दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी तो मैच का रोमांच ही कुछ और होगा। बांग्लादेश अब तक ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान के हाथों मिली हार को नहीं भूल सका होगा। अब उसकी कोशिश होगी कि इस मैच को जीतकर पिछली हार का ना सिर्फ बदला लिया जाए बल्कि एशिया कप में आगे का रास्ता भी दुरुस्त किया जाए। दूसरी तरफ, अफगानिस्तान के हौसले बेहद बुलंद हैं। आप पाकिस्तान से मिली उसकी हार का जिक्र कर सकते हैं लेकिन दोनों टीमों के बीच बहुत बड़ा फर्क है इसके बावजूद पाकिस्तान हारते-हारते ही अफगानिस्तान से जीत पाया। बांग्लादेश के खिलाफ असगर अफगान की कप्तानी वाली टीम फिर उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी जो उसने लीग स्टेज में किया था। वहीं, मुश्फिकुर रहीम की वापसी से बांग्लादेश की टीम मजबूत जरूर हुई है लेकिन उनका हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत के खिलाफ भी वो बहुत मुश्किल से दो अंकों में पहुंचे थे। अफगानिस्तान ने तब 136 रन से जीत दर्ज की थी और उस दिन राशिद खान ने दोहरा प्रदर्शन किया था। राशिद का उस दिन बर्थडे भी था। राशिद ने पहले तो सिर्फ 32 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेली और उसके बाद सिर्फ 13 रन देकर दो विकेट भी लिए। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी उनकी कमजोर कड़ी है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई लय को बरकरार रखते हैं तो फिर बांग्लादेश का मुश्किल में आना तय है। क्योंकि बांग्लादेश की गेंदबाजी पाकिस्तान जितनी मजबूत नहीं है। मोहम्मद शहजाद भले ही भारी वजन की वजह से आलोचना का शिकार होते रहे हों लेकिन इसमें कोई दो राय कि विकेट के पीछे और आगे उनके प्रदर्शन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बहरहाल, हम यहां आपको इन कमोबेश दो नई अंतरराष्ट्रीय टीमों के इस रोमांचक मैच के कुछ बेहतरीन BAN vs AFG Match Photos यहां दे रहे हैं। तो लुत्फ लीजिए इन तस्वीरों का।